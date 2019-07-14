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Аэропорт "Киев" возобновил свою работу

Аэропорт "Киев" возобновил свою работу
02:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Работа аэропорта "Киев" восстановлена после ЧП с белорусским самолетом.

Аэропорт "Жуляны" ("Киев" имени Игоря Сикорского) полностью возобновил работу после инцидента с самолетом. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

"В 14:00, 13 июля аэропорт "Киев" возобновил работу", - говорится в нем.

Напомним, 12 июля 2019 года в 23:40 воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшему рейс по маршруту Минск-Киев, во время посадки на ВПП викотилось за пределы полосы.

Ни один из 139 пассажиров и 5 членов экипажа, которые находились на борту самолета, в результате инцидента не пострадал. Всех пассажиров были эвакуированы и доставлены в терминал "А". Пассажиры же все время массово жаловались на задержку или отмену своих рейсов. Некоторых пассажиров продержали в ожидании почти всю ночь, потом вообще отменили рейс и они потеряли свои билеты.

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Аэропорт, Беларусь, Самолет, ЧП, Boeing 737-300.
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