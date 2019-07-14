Под Полтавой произошло серьезное ДТП (Видео)

Новости Украины: Близ Полтавы случилась масштабная авария, с участием двух легковушек.

Вечером в субботу, 13 июля, на трассе возле села Бречковка Диканьского района близ Полтавы случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает ТСН.

Момент аварии удалось запечатлеть на видеорегистратор мимо проезжающей машины. В частности, на видео можно рассмотреть, как Тoyota на скорости идет на обгон по полосе противоположного движения. Однако автомобиль не успевает вернуться в свою полосу, в результате чего произошло столкновение с ВАЗ-2109.

Позади ВАЗ ехала еще одна машина, однако на видео не зафиксировано, успела ли она затормозить.

Известно, что Toyota сразу же загорелась после столкновения. Пожарные ее потушили, однако машина полностью сгорела внутри. В ДТП травмировались четверо людей - трое взрослых и ребенок пяти лет.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Часть статьи и ее санкцию определят после того, как полиция выяснит обстоятельства аварии и степень тяжести травм людей.