БПЛА ОБСЕ попал под обстрел боевиков возле Луганска

Новости Украины: Оккупанты обстреляли дрон ОБСЕ под Луганском.

Беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия был обстрелян во время полета недалеко от Металлиста, что рядом с оккупированным Луганском.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия примерно в 4 км к юго-западу от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 20 выстрелов со стрелкового оружия на расстоянии примерно 1-1,5 км к северу от своей позиции. По их оценке, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км к северу", - говорится в отчете.

Отмечается, что команда СММ благополучно приземлила беспилотник и оставила этот район.

"Согласно анализу данных воздушного наблюдения, полученных с помощью этого аппарата, был зафиксирован человек, который направил автомат на БПЛА", - сообщили в миссии.

Кроме того, в трех случаях, выполняя полет над н. п. Макеевка (неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Донецка), беспилотник СММ малого радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).