День в ООС: Восемь нарушений "тишины", потерь нет

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19:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины: С начала суток боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Широкино с направления Саханки из стрелкового оружия, около Новотроицкого с направления Докучаевска из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а также оккупанты обстреливали окраины Богдановки с направления Петровского из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Крымского с направления Смелого из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также дважды вблизи Новолуганского с направления Доломитного из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

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"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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