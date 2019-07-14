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В Одессе на пляже случился оползень

В Одессе на пляже случился оползень
23:19 Вс, 14 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Одессе произошел оползень, ГСЧС проводит поисковые работы, по выяснению нет ли под завалами людей.

В Одессе на побережье в воскресенье произошел оползень. Спасатели проводят поисковые работы, чтобы выяснить, нет ли под завалами людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 июля в 17 час. 28 мин. поступила информация о том, что в Киевском районе г.Одесса между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. По состоянию на 19 ч. 15 мин. на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлечено 36 человек и 7 единиц техники.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

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Одесса, Пляж, ГСЧС оползень.
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