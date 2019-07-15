Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП

Новости Украины: Микроавтобус Управления государственной охраны попал в аварию, жертв нет.

Сегодня микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Автомобиля Президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы.