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Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП

Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП
01:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины: Микроавтобус Управления государственной охраны попал в аварию, жертв нет.

Сегодня микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Автомобиля Президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы.

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ДТП, Авария, Полиция, Авто, Машина, Микроавтобус.
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