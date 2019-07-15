В Черновцах из-за сильного дождя затоплены десятки улиц (Видео)

Новости Украины: Из-за проливного дождя в Черновцах затоплены десятки улиц.

В Черновцах в результате внезапного ливня оказались затопленными десятки улиц города.

Как передает корреспондент УНИАН, сильный дождь начался сегодня примерно в 17.50 и продолжался более часа.

В результате непогоды на дорогах города затруднено движение транспорта. В то же время ряд улиц в центральной части города затоплены дождем.

Так, затопленными остаются часть улицы Русской, а также улицы Главной возле областной типографии.

Напоминаем, в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни.