Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Гройсман: "Нафтогаз" может закачать в хранилища 20 млрд кубов по приемлемой цене
Гройсман: "Нафтогаз" может закачать в хранилища 20 млрд кубов по приемлемой цене
Из-за сильных дождей в Непале погибли десятки людей
Из-за сильных дождей в Непале погибли десятки людей
Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
Собачка, у которой 270 тысяч подписчиков в Instagram
Собачка, у которой 270 тысяч подписчиков в Instagram

В Черновцах из-за сильного дождя затоплены десятки улиц (Видео)

В Черновцах из-за сильного дождя затоплены десятки улиц (Видео)
03:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: UBR.ua

Новости Украины: Из-за проливного дождя в Черновцах затоплены десятки улиц.

В Черновцах в результате внезапного ливня оказались затопленными десятки улиц города.

Как передает корреспондент УНИАН, сильный дождь начался сегодня примерно в 17.50 и продолжался более часа.

В результате непогоды на дорогах города затруднено движение транспорта. В то же время ряд улиц в центральной части города затоплены дождем.

Так, затопленными остаются часть улицы Русской, а также улицы Главной возле областной типографии.

Напоминаем, в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливень, Черновцы, Дождь, Потоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
03 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
04 Парубий рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским
05 Разумков рассказал, кто должен решать вопросы декоммунизации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП
Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП
Смертельная авария на Полтавщине: подробности (Видео)
Смертельная авария на Полтавщине: подробности (Видео)
Диверсант планировал оставить Харьков без воды
Диверсант планировал оставить Харьков без воды
Вся правда о летних фруктах: полезные свойства и калорийность
Вся правда о летних фруктах: полезные свойства и калорийность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь