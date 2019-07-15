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ЕБРР может помочь "Киевскому метрополитену" с закупкой новых вагонов

ЕБРР может помочь "Киевскому метрополитену" с закупкой новых вагонов
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЕБРР может выделить кредит на 50 млн евро Киевскому метрополитену для закупки 50 вагонов для новой линии метро.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить кредит в размере 50 млн евро муниципальному предприятию "Киевский метрополитен" для финансирования закупки 50 вагонов для новой линии метро.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, решение о выделении финансирования Совет директоров ЕБРР намерен принять 18 сентября текущего года.

Отмечается, что проект направлен на решение критических проблем, включая, в частности, перегруженность, загрязнение воздуха, качество услуг общественного транспорта, в развитии городского транспорта Киева.

Согласно сообщению, проект является частью Green City Framework 2 (GrCF2), который нацелен на решение экологических проблем в отдельных крупных городах стран присутствия ЕБРР.

"Основная цель состоит в том, чтобы добиться значительного улучшения состояния окружающей среды... GrCF2 также нацелен на создание необходимого потенциала и содействие лучшей координации и заинтересованности различных сторон в соответствующих городах с целью улучшения управления, операционной эффективности и финансовой устойчивости целевых инвестиций и инициатив", - говорится в сообщении.

В Киеве начался процесс отказа от жетонов в метро

Как сообщалось ранее, 15 марта Киевский городской голова Виталий Кличко подписал меморандум о взаимопонимании между Киевской городской государственной администрацией и Европейским банком реконструкции и развития по программе ЕБРР "Зеленые города". Этот документ открывает возможности воплотить важные инфраструктурные проекты в столице. В частности, были отобраны 4 проекта из сферы транспортной инфраструктуры, которые должны быть реализованы в течение 2019-2020 годов. Кредитный комитет ЕБРР утвердил концепции проектов на ориентировочную общую стоимость 320 млн евро.

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Киев, Кредит, ЕБРР, Метро, Киевский метрополитен.
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