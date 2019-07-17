Полиция: в Харькове легковушка въехала в агитпалатку

Новости Украины: В аварии пострадали агитатор и двое прохожих.

В Харькове на Юбилейном проспекте во вторник вечером произошла авария, в результате которой пострадала женщина-агитатор и двое прохожих

"20-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку. Автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома. В результате аварии травмы получила женщина, которая работает агитатором, и двое прохожих. Все трое доставлены в больницу, их осматривают медики", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация об аварии внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.