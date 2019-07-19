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Сколько жителей официально зарегистрировано в Киеве

Сколько жителей официально зарегистрировано в Киеве
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КГГА

Новости Украины: Власти Киева подсчитали точное количество официально зарегистрированных жителей столицы.

По данным Электронного реестра территориальной громады, который Киев создал первым в Украине, в столице официально зарегистрированы 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Это данные из Электронного реестра нашей территориальной громады, кстати, первого в Украине. Мы пока что единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде. На самом деле это очень важно, ведь теперь мы сможем контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, владеть информацией о демографическом состоянии», – подчеркнул Давтян.

Как отмечают в пресс-службе КГГА, с помощью реестра можно также определить:

  • распределение лиц по полу и возрасту (эти данные дают понять, в частности, сколько детей пойдет в детский сад или школу в ближайшем учебном году);

  • средний возраст населения (данные могут помочь спрогнозировать развитие на следующие годы: станет ли больше людей трудоспособного возраста, возрастет ли рождаемость);

  • количество пенсионеров (это помогает определить, сколько необходимо средств на городские льготы для данной категории);

  • уровень заселенности районов (важно учитывать при проэктировании зданий, коммуникаций, транспортных развязок).

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Киев, КГГА, Киевляне, Дмитрий Давтян.
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