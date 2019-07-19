Сколько жителей официально зарегистрировано в Киеве

Новости Украины: Власти Киева подсчитали точное количество официально зарегистрированных жителей столицы.

По данным Электронного реестра территориальной громады, который Киев создал первым в Украине, в столице официально зарегистрированы 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Это данные из Электронного реестра нашей территориальной громады, кстати, первого в Украине. Мы пока что единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде. На самом деле это очень важно, ведь теперь мы сможем контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, владеть информацией о демографическом состоянии», – подчеркнул Давтян.

Как отмечают в пресс-службе КГГА, с помощью реестра можно также определить: