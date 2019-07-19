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Пятница, 19.07.2019

Появилось видео подрыва банкомата на Днепропетровщине (Видео)

Мужчины ночью проникли в один из супермаркетов, в стену которого был вмонтирован банкомат, и заложили взрывчатку. В Днепропетровской области банда вместе со своим лидером, которого два дня назад выпустили под залог, подорвала банкомат. Мужчины проникли в один из супермаркетов, в стену которого был вмонтирован банкомат. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из них заложил под банкомат взрывчатку и убежал. Через несколько секунд прогремел взрыв. Тогда еще один мужчина забежал в помещение магазина и забрал деньги.
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Взрыв, Банкомат, Взрывчатка.
11:09 Сегодня Телеграф
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