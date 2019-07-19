Дедушка до беременности насиловал свою внучку, пока мать работала в Польше

Новости Украины: Девочка в Донецкой области регулярно подвергалась насилию со стороны своего деда в то время, как мать находилась на заработках.

В Донецкой области дедушка насиловал свою внучку, пока мать ездила на заработки в Польшу. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Как сообщается, в связи с затруднительным материальным положением 30-летняя мать периодически уезжала на заработки в Польшу, свою дочку оставляла на родителей сожителя.

"После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев", - говорится в сообщении.

Врачи вызвали полицию, девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время ребенок родил в родильном центре Гданьска девочку.

Ранее сообщалось, мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку в Славянском районе Донецкой области, в настоящее время злоумышленник задержан.

Кроме этого, после жалобы пострадавшей на Киевщине задержан иностранец за развращение 14-летней девочки.