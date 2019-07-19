Растрата госимущества: НАБУ обыскивает помещения "Богдан-Моторс"

Новости Украины: НАБУ проводит обыски в помещениях компании "Богдан Моторс" по делу о хищениях в Минобороны.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях компании "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент", в рамках расследования дела о растрате госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба, которые в 2015-2018 годах внесли в государственный оборонзаказ спецавтотранспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в т.ч. в клубе "5 элемент", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг., как считает следствие, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины.

#НАБУ та #САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент». Дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати держ.майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України pic.twitter.com/2SaTf2P1d8 — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 июля 2019 г.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

В Бюро отметили, что пока это вся информация, которую могут сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия.