Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова
Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве

Растрата госимущества: НАБУ обыскивает помещения "Богдан-Моторс"

Растрата госимущества: НАБУ обыскивает помещения "Богдан-Моторс"
12:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НАБУ

Новости Украины: НАБУ проводит обыски в помещениях компании "Богдан Моторс" по делу о хищениях в Минобороны.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях компании "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент", в рамках расследования дела о растрате госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба, которые в 2015-2018 годах внесли в государственный оборонзаказ спецавтотранспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в т.ч. в клубе "5 элемент", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг., как считает следствие, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины.

 

Избран новый состав набсовета НАБУ

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

В Бюро отметили, что пока это вся информация, которую могут сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Богдан, Минобороны, Богдан Моторс, НАБУ, Генштаб, Обыски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
05 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь