На Донбассе от снайперских выстрелов погибли два бойца

Новости Украины: На Донбассе от снайперского обстрела погибли двое военнослужащих.

От снайперского огня оккупантов погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

“19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от вражеского снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Данила”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был госпитализирован. Но, к сожалению, от полученного ранения он скончался в больнице.

Второй военный получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь вынести боевого собрата на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте.

В пресс-центре штаба ООС сообщают, что погибли солдат Роман Васильевич Джерелейко и старшина Александр Владимирович Бардалым.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.