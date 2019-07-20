В столице за полгода зарегистрировано почти 20 тысяч ДТП

Новости Украины: В Киеве за полгода случилось более 19 тыс ДТП.

За первое полугодие 2019 года в столице зарегистрировано 19 тыс. 221 ДТП, из них 1023 - с пострадавшими.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство, и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%, наезд на велосипедиста - 0,3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего аварии происходят по пятницам, в период между 17-ю и 18-ю часами - именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города. Меньше всего аварий фиксируется в выходные.

Основными причинами ДТП, по данным полиции, является нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%).

"Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам следует добавить еще аварии из-за вождения в состоянии опьянения и нарушения правил проезда перекрестков", - добавили в патрульной полиции Киева.

За I полугодие этого года столичные патрульные привлекли к административной ответственности 6083 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.