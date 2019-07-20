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В Николаеве избили кандидата в нардепы

В Николаеве избили кандидата в нардепы
17:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pl.npu.gov.ua

Новости Украины: В Николаеве напали на кандидата в депутаты, полиция открыла дело.

В Николаеве напали на кандидата в народные депутаты - полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"В Николаеве по факту нанесения телесных повреждений кандидату в народные депутаты полицейские открыли уголовное производство. Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского района 20 июля ночью около 2:40. Кандидат в народные депутаты, сообщил, что, когда он возвращался домой, на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, угроз или каких-либо претензий он от нападавших не слышал, а сразу после нападения они скрылись в неизвестном направлении.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Следствие продолжается.

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Николаев, Нападение, Нацполиция.
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