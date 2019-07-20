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На Харьковщине полицейские попали в ДТП

На Харьковщине полицейские попали в ДТП
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины: В городе Изюм работники полиции попали в аварию, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

В г.Изюм (Харьковская обл.) около 14:45 в субботу произошло ДТП с участием полицейской машины, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое правоохранителей.

"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Довжанский двигалось транспортное средство Ford, которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате произошло лобовое столкновение", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП двое сотрудников полиции в тяжелом состоянии были госпитализированы в Изюмскую центральную городскую больницу. Водителя и троих пассажиров автомобиля Ford также доставили в медучреждение. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

Информация о ДТП зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.

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ДТП, Автомобиль, Авария, Полиция, Изюм, Авто, Машина, Харьковщина, Нацполиция.
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