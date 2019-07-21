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КПВВ "Майорское" после "минирования" вновь открыто

КПВВ "Майорское" после "минирования" вновь открыто
10:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Пропуск на КПВВ "Майорское" возобновлен после утреннего минирования и блокирования прохода.

Контрольно-пропускной пункт (КПВВ) "Майорское" (Донецкая область), который в воскресенье приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения из-за сообщения о минировании, уже возобновил свою работу.

"По состоянию на 09.35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию полностью обследовали… каких-либо опасных предметов не выявлено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью возобновлен", - говорится в сообщении МВД.

По информации МВД, на время проверки сообщения о якобы минировании гражданские лица и персонал контрольных служб были эвакуированы в безопасное место.

"Подразделениями Госпогранслужбы из состава Объединенных сил усилены мероприятия службы на КПВВ. Дополнительно привлечены пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств с целью ускорения оформления лиц, собравшихся во время проверки территории КПВВ. В настоящее время все КПВВ на линии разграничения функционируют согласно летнему графику работы в штатном режиме", - информируют в министерстве.

Как сообщалось, в 06.45 в службу "102" полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

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МВД, Донбасс, Майорское, КПВВ, ООС.
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