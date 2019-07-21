На КПВВ "Майорское" продолжаются поиски взрывчатки: уже нашли мину и снаряд

Новости Украины: На КПВВ "Майорское" обнаружены еще несколько взрывоопасных предметов.

Пиротехники продолжают выявлять взрывоопасные предметы во время обследования территории КПВВ "Майорское" в Донецкой области

"По состоянии на 15.00 уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины", -сообщил глава Госслужбы по ЧС (ГСЧС) Николай Чечеткин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что обследование территории продолжается.

Как сообщалось, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину 120 и контрольный пункт вновь приостановил работу.