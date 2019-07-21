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Во Львове пенсионерка 4 часа скандалила на участке, а затем начала есть бюллетени

Во Львове пенсионерка 4 часа скандалила на участке, а затем начала есть бюллетени
18:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Во Львове 94-летняя пенсионерка 4 часа "терроризировала" избирательный участок и ела бюллетени

Во Львове 94-летняя женщина категорически отказалась вбрасывать бюллетени в переносную урну и в течение около четырех часов скандалила в помещении избирательного участка, пытаясь бросить свои бюллетени в общую урну, после чего порвала и начала есть бюллетени.

Как сообщили во Львовской организации Комитета избирателей Украины, инцидент с пожилой женщиной произошел в ОИО № 115 на УИК № 461982.

Как отмечается в сообщении, почти сразу после открытия на участок пришла 94-летняя женщина, которая внесена в список избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться и должны голосовать на дому.

Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке. После длительных споров избирательная комиссия с согласия имеющихся на участке наблюдателей проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке.

Однако, после выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела бросить бюллетени в переносную урну, а только в стационарные урны, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать от агрессивной женщины почтенного возраста.

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"С помощью работников Львовского коммунального предприятия избирательная комиссия сообщила об инциденте детям 94-летней женщины. Пока дети женщины ехали на участок, 94-летняя женщина-избиратель уснула. После приезда детей скандал продолжился и продолжался в целом почти 4 часа (примерно до 13.00.). Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени. Остатки бюллетеней были сложены в отдельный пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные", - сообщили во Львовской организации Комитета избирателей Украины.

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Львов, КИУ, Бюллетени, Парламентские выборы 2019.
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