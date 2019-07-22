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Сотрудники СБУ пришли с обысками в Кабмин, ГФС, ГПС и в "Спецтехноэкспорт"

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Кабмин, ГФС, ГПС и в "Спецтехноэкспорт"
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПУ

Новости Украины: Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере.

Сотрудниками Службы безопасности проводят обыски в помещениях Кабинета Министров, Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы, а также в госпредприятии "Спецтехноэкспорт".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

Как отметили в сообщении, СБУ выявила факты завладения почти 6,7 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставке Государственной пограничной службе подвесной системы раннего обнаружения.

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Следственные действия, которые происходят в настоящее время, направлены на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве, отметили в Службе безопасности.

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СБУ, ГПУ, Кабмин, ГПСУ, Спецтехноэкспорт, ГФС.
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