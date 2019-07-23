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Боевики на "хлебное перемирие" запланировали уничтожить камеры наблюдения ОБСЕ

Боевики на "хлебное перемирие" запланировали уничтожить камеры наблюдения ОБСЕ
09:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

В оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые размещены на отдельных участках линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook со ссылкой на командование ООС.

”По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения, что будет дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежения ими международных договоренностей”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн-видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

ООС: На Донбассе огонь не ведется

”С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины”, - заявили в ООС.

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Донецк, ОБСЕ, Снайперы, Хлебное перемирие, ООС.
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