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На Киевщине огонь уничтожил 35 гектаров пшеницы

На Киевщине огонь уничтожил 35 гектаров пшеницы
10:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: 23 июля в Киевской области зафиксировали 2 пожара, которые погубили 35 гектаров пшеницы.

На Киевщине на полях пшеницы возник пожар, в результате огонь уничтожил 35 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"23 июля в 12 часов 22 мин. вблизи с. Зарудье Иванковского района на поле (общая площадь 166 га) возник пожар пшеницы на корню. В 14 ч. 00 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В результате пожара уничтожена пшеница на площади 15 га, спасена пшеница на площади 151 га ", - говорится в сообщении.

К тушению от ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

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В то же время, 23 июля в 14 час. 49 мин. вблизи с. Рудэ Село Володарского района на поле (общая площадь 180 га) также возник пожар. В 15 ч. 44 мин. пожар был ликвидирован. Уничтожена пшеница на площади 20 га, спасена пшеница на площади 160 га.

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Киев, Пожар, Киевская область, Урожай, Киевщина.
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