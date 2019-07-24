На Киевщине огонь уничтожил 35 гектаров пшеницы

Новости Украины: 23 июля в Киевской области зафиксировали 2 пожара, которые погубили 35 гектаров пшеницы.

На Киевщине на полях пшеницы возник пожар, в результате огонь уничтожил 35 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"23 июля в 12 часов 22 мин. вблизи с. Зарудье Иванковского района на поле (общая площадь 166 га) возник пожар пшеницы на корню. В 14 ч. 00 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В результате пожара уничтожена пшеница на площади 15 га, спасена пшеница на площади 151 га ", - говорится в сообщении.

К тушению от ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

В то же время, 23 июля в 14 час. 49 мин. вблизи с. Рудэ Село Володарского района на поле (общая площадь 180 га) также возник пожар. В 15 ч. 44 мин. пожар был ликвидирован. Уничтожена пшеница на площади 20 га, спасена пшеница на площади 160 га.