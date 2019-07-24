Более половины киевлян могут остаться без воды из-за одного дома

Новости Украины: Из-за строительства дома в Деснянском районе 65% Киева может остаться без воды.

Строительство дома в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции может стать причиной повреждения инфраструктуры водоканала, из-за чего 65% столицы останется без водоснабжения, сообщила пресс-служба коммунального предприятия в сфере водоснабжения и водоотвода «Киевводоканал».

«Киевводоканал» глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции. Сам ковш тоже расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам», - сказано в сообщении.

«Ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, ведь Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города. Повреждение водоводов или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева», - добавили в компании.

Отмечается, что «Киевводоканал» будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также принимать все возможные в рамках действующего законодательства меры для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры Деснянской водопроводной станции.