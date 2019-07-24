Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Украинцам с августа предложат открывать международные банковские счета
Украинцам с августа предложат открывать международные банковские счета
Гройсман сообщил о трехмесячном падении цены на газ
Гройсман сообщил о трехмесячном падении цены на газ
Стало известно, какой канал покажет первые матчи Зари в Лиге Европы
Стало известно, какой канал покажет первые матчи Зари в Лиге Европы
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках "Форсаж"
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках "Форсаж"

Более половины киевлян могут остаться без воды из-за одного дома

Смотрите фото (3)
Более половины киевлян могут остаться без воды из-за одного дома
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Киевводоканал

Новости Украины: Из-за строительства дома в Деснянском районе 65% Киева может остаться без воды.

Строительство дома в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции может стать причиной повреждения инфраструктуры водоканала, из-за чего 65% столицы останется без водоснабжения, сообщила пресс-служба коммунального предприятия в сфере водоснабжения и водоотвода «Киевводоканал».

«Киевводоканал» глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции. Сам ковш тоже расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам», - сказано в сообщении.

«Ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, ведь Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города. Повреждение водоводов или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева», - добавили в компании.

Отмечается, что «Киевводоканал» будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также принимать все возможные в рамках действующего законодательства меры для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры Деснянской водопроводной станции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, Вода, Водоснабжение, Киевводоканал, Деснянский район.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Ольги: значение имени и СМС поздравления
02 Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги
03 Когда задний фон гораздо интереснее переднего плана
04 За 1,7 % до подчета всех голосов... ЦИК "заминировали"
05 Гороскоп на завтра, 24 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Берлин запретил дизельные авто в центре города
Берлин запретил дизельные авто в центре города
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы
Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь