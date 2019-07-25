Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"

Новости Украины: Очередной успешный этап испытаний ракет РСЗО "Ольха" состоялся в четверг утром в Одесской области.

В четверг утром в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытания.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, во время испытаний Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности. "Стрельбы прошли успешно", - заявил замсекретаря СНБО по итогам испытаний.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Ольха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.