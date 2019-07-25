Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Украинский пловец Коптелов отобрался на Олимпийские игры
Украинский пловец Коптелов отобрался на Олимпийские игры
Приметы и обряды на 25 июля - Проклов день
Приметы и обряды на 25 июля - Проклов день

Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"

Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
09:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Очередной успешный этап испытаний ракет РСЗО "Ольха" состоялся в четверг утром в Одесской области.

В четверг утром в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытания.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, во время испытаний Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности. "Стрельбы прошли успешно", - заявил замсекретаря СНБО по итогам испытаний.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

На Одесщине ограничат доступ к мысам и морской косе, в связи с испытаниями ракет

"Ольха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Одесская область, Испытания, Сергей Кривонос, Ольха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
03 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
04 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов
Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов
Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну
Глава Минфина США отправится в Китай
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь