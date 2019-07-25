Мальчика на путях нашли мертвым после возвращения поездом с отдыха

Новости Украины: Правоохранители расследуют причины смерти подростка на железнодорожных путях в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летнего подростка, тело которого обнаружили вблизи железнодорожных путей, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.

Сегодня, 25 июля, около 06.00 часов на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом „Рахов — Киев" возвращался домой с отдыха. Сейчас полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка", — указано в сообщении правоохранителей.