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Мальчика на путях нашли мертвым после возвращения поездом с отдыха

Мальчика на путях нашли мертвым после возвращения поездом с отдыха
10:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Правоохранители расследуют причины смерти подростка на железнодорожных путях в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летнего подростка, тело которого обнаружили вблизи железнодорожных путей, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.

Сегодня, 25 июля, около 06.00 часов на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом „Рахов — Киев" возвращался домой с отдыха. Сейчас полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка", — указано в сообщении правоохранителей.

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Поезд, Железная дорога, Хмельницкая область, Смерть, Нацполиция.
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