Женщина ножом пробила живот своему мужу во Львове

Новости Украины: Во Львове в результате бытового конфликта мужчина получил ножевое ранение в область живота.

Во Львове полицейские задержали женщину, которая ранила своего мужа кухонным ножом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, во Франковский отдел полиции 24 июля поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Владимира Великого во Львове житель получил телесные повреждения и был госпитализирован с диагнозом "проникающее ранение брюшной стенки".

Как установили правоохранители, ножевое ранение потерпевшему, 56-летнему львовянину, нанесла его 53-летняя жена во время бытового конфликта.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Злоумышленница задержана, вскоре суд изберет для нее меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.