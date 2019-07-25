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Экс-главу Нацполиции Одесской области задержали по трем уголовным делам

Экс-главу Нацполиции Одесской области задержали по трем уголовным делам
12:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Одессе задержали бывшего начальника полиции области Дмитрия Головина.

В Одессе задержан бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Как сообщил представитель в правоохранительных органах, Головин задержан сегодня утром сотрудниками НАБУ и Центрального аппарата ДВБ Национальной полиции.

По данным источника, задержание состоялось в рамках открытых ранее уголовных производств – ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ.

По словам представителя, кроме Головина якобы задержан Константин Гейко, занимавший должность его первого заместителя.

В свою очередь в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что во время совместной спецоперации задержан бывший начальник полиции Одесской области.

В департаменте подтверждают, что экс-начальнику инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

«Руководство Национальной полиции Украины отмечает свое непримиримое отношение к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также настаивает на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством», - сказано в сообщении.

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Одесса, НАБУ, Нацполиция, Дмитрий Головин.
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