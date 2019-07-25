Экс-начальник таможни незаконно следил за подчиненным на Волыни

Новости Украины: Экс-начальник Волынской таможни подозревается в хранении материалы наблюдения за своим подчиненным.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему начальнику Волынской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о личности.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратура Киевской области, экс-чиновник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

"В частности, начальник Волынской таможни ГФС, руководствуясь мотивом личных неприязненных отношений с начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС, нарушая ряд конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну получил и хранил видеоматериалы наблюдения за своим подчиненным работником, домом и придомовой территорией по месту жительства последнего и членов его семьи", - сказано в сообщении.

Также бывшему начальнику таможни вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.