Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ
СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ
Порошенко допустил, что материалы из ГБР попадают в РФ
Порошенко допустил, что материалы из ГБР попадают в РФ
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье
Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье

СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ

СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ.

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

“На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ”, - говорится в сообщении источника. По его словам, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Источник отметил также, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

Как сообщалось ранее, 24 июля 2019 года, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы Equasis, идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива в ноябре 2018 года. Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

Задержание российского танкера NEYMA: появилась реакция МИД РФ

В четверг, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали танкер Neyma. Следствие установило, что российские собственники изменили название танкера Neyma с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акта агрессии, произошедшим 25 ноября 2018 года, на Nika Spirit.

По данным сайта «Миротворец», судно сменило владельца, теперь оно принадлежит компании Altomar Shipping из города Геленджик, РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Танкер, РФ, Измаил, Танкер NEYMA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
04 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
Обработано 99,9% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
Военные вновь успешно испытали РСЗО &quot;Ольха&quot;
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов
Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь