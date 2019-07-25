СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ

Новости Украины: На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ.

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

“На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ”, - говорится в сообщении источника. По его словам, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Источник отметил также, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

Как сообщалось ранее, 24 июля 2019 года, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы Equasis, идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива в ноябре 2018 года. Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

В четверг, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали танкер Neyma. Следствие установило, что российские собственники изменили название танкера Neyma с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акта агрессии, произошедшим 25 ноября 2018 года, на Nika Spirit.

По данным сайта «Миротворец», судно сменило владельца, теперь оно принадлежит компании Altomar Shipping из города Геленджик, РФ.