Под зданием ГБР после допроса Порошенко произошли столкновения (Видео)

Новости Украины: После допроса пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований произошли столкновения.

Об этом сообщил в Twitter народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Владимир Арьев.

"Титушки только напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и сбежали в сторону площади Победы", - написал он.

По словам Арьева, за парнями погнались несколько полицейских, обеспечивавших правопорядок во ГБР.

"Трое-четверо классических титушок-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью", - отметил депутат.

Как сообщалось, Порошенко прибыл в четверг на допрос в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

В то время, когда Порошенко находился на допросе, под зданием ГБР собралось несколько молодых людей, скандировавших "Позор!"