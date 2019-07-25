Под зданием ГБР после допроса Порошенко произошли столкновения (Видео)

Об этом сообщил в Twitter народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Владимир Арьев.
"Титушки только напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и сбежали в сторону площади Победы", - написал он.
По словам Арьева, за парнями погнались несколько полицейских, обеспечивавших правопорядок во ГБР.
"Трое-четверо классических титушок-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью", - отметил депутат.
На Порошенко напали когда он садился в машину после допроса в ГБР
Нападавшие попытались скрыться.#Ukraine #новини #Ukrainian @poroshenko pic.twitter.com/N5HUdDd5PG
— Galuski (@Galuskinews) July 25, 2019
Как сообщалось, Порошенко прибыл в четверг на допрос в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальском".
В то время, когда Порошенко находился на допросе, под зданием ГБР собралось несколько молодых людей, скандировавших "Позор!"