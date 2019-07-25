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Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте

Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте
23:45 Чт, 25 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Райсуд Харькова продлил арест обвиняемым в теракте около Дворца спорта.

Фрунзенский райсуд Харькова продолжил на два месяца арест трем обвиняемым по делу о взрыве возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года, от которого погибли 4 человека и 9 пострадали.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Суд продлил арест на два месяца для всех троих обвиняемых во взрыве возле Дворца спорта - Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого", - отметил адвокат.

Он добавил, что очередное заседание суда состоится 30 июля, в 14:00.

"Следующее заседание назначено на 31 июля, на 11:30, а затем, в связи с тем, что судьи уходят в отпуск, слушания продолжатся в сентябре. После заслушивания показаний всех трех обвиняемых будут назначены дебаты, а потом судьи вынесут приговор", - пояснил Тихоненков

"Сторона защиты заявила ряд ходатайств, в том числе, изучение вещественных доказательств, начиная с машины Виктора Тетюцкого. По свидетельству прокурора, машина находилась вблизи эпицентра взрыва, где ее якобы видел ключевой свидетель, который выехал за пределы Украины. Показания свидетеля также требуют изучения, поскольку, по его словам, он пострадал во время взрыва - в таком случае, он должен получить статус потерпевшего. Обвиняемые Башлыков и Дворников также подали ходатайство об отводе коллегии судей из-за неравенства участников процесса. Во всех ходатайствах было отказано со ссылкой на затягивание процесса", - рассказал адвокат.

По его словам, во время слушания дела группа радикально настроенных активистов установила динамики у входа в суд, периодически включала музыку, громко требовала немедленного приговора и оскорбляла представителей защиты.

"Полицейские, назначенные судом для обеспечения порядка в зале, не вмешивались, ссылаясь на то, что нападений не было", - заметил Тихоненков.

Напоминаем, 23 июля Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе обвиняемых Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого, а также адвоката Дмитрия Тихоненкова на определение Фрунзенского райсуда Харькова об отказе изменить им меру пресечения.

Также открыто производство по апелляционной жалобе Тетюцкого на определение районного суда об отказе в разъяснении судебного решения.

Ориентировочная дата рассмотрения апелляционных жалоб - 8 августа.

Фрунзенский райсуд 3 июля 2019 года рассмотрел ходатайство обвиняемых в теракте возле Дворца спорта об изменении меры пресечения в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности безальтернативных мер в отдельных категориях уголовных производств. В ходатайствах было отказано: суд оставил всем трем обвиняемым избранную 29 мая меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 26 июля.

22 февраля 2015 года в Харькове от взрыва возле Дворца спорта во время шествия активистов, посвященного памяти Героев Небесной сотни, на месте погибли двое людей, еще двое скончались в больнице, ранены 9 человек. Через три дня по подозрению в теракте задержаны харьковчане Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить $10 тыс. Им грозит пожизненное заключение. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

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Теракт, Харьков, Суд, Дворец Спорта, Арест.
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