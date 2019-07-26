Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
Ельченко: ОДКБ - это инструмент политики России
Ельченко: ОДКБ - это инструмент политики России
Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)
Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
Фотошопер от Бога: прикольные "работы" веселого блогера Peeje T
Фотошопер от Бога: прикольные "работы" веселого блогера Peeje T

На Николаевщине пройдет фестиваль "Мигийская Сечь-2019"

На Николаевщине пройдет фестиваль "Мигийская Сечь-2019"
05:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Николаевской области в поселке Мигия проведут фестиваль "Мигийская Сечь-2019".

В поселке Мигия Николаевской области, который называют "столицей украинского рафтинга" и "маленькой Швейцарией", состоится фестиваль "Мигийская Сечь-2019", посвященный героям Украины со времен козачества до сегодняшних дней. Он будет проходить в течение двух дней - 27 и 28 июля.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО", которая вместе с Национальным природным парком "Бугский Гард" выступила организатором мероприятия.

"Мигийская Сечь-2019" - это фестиваль, который имеет целью почтить героев Украины со времен казачества до сегодняшних дней. Его цель - увеличение численности молодежи, которая готова к защите независимости и территориальной целостности Украины. А еще - сохранение истории и развитие объединений детско-юношеского и молодежного движения, содействие развитию образования, науки, культуры, популяризация здорового образа жизни", - рассказали организаторы.

Программа фестиваля весьма обширная: встречи с ветеранами АТО-ОСС, мастер-классы, ярмарка, спортивные тренировки, тренинги-лектории, встреча с писателями, козацкие забавы, экскурсии и тому подобное. Кульминацией станет рафтинг и рок-концерт.

Участники мероприятия будут жить в палатках и шатрах и смогут обрести навыки гончарства, вышивки, бисероплетения, познакомиться с петриковской росписью.

Запланирован показ фильмов и общение с историками на тему: "Юг Украины - козацкий край, земля наших предков". Желающие смогут заняться военно-тактической и домедицинской подготовкой, пообщаться с юристами относительно прав и обязанностей детей и молодежи и т.п.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, «Мигийская Сечь-2019», Козачество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
04 Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины
05 В "Голосе" заявили о кибератаке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран провел запуск баллистической ракеты
Иран провел запуск баллистической ракеты
В Евросоюзе отклонили требование Джонсона по Brexit
В Евросоюзе отклонили требование Джонсона по Brexit
В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков
В Афганистане авиаударом было уничтожено 50 боевиков
Штаты осуществили успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником Dragon
Штаты осуществили успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь