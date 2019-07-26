На Николаевщине пройдет фестиваль "Мигийская Сечь-2019"

Новости Украины: В Николаевской области в поселке Мигия проведут фестиваль "Мигийская Сечь-2019".

В поселке Мигия Николаевской области, который называют "столицей украинского рафтинга" и "маленькой Швейцарией", состоится фестиваль "Мигийская Сечь-2019", посвященный героям Украины со времен козачества до сегодняшних дней. Он будет проходить в течение двух дней - 27 и 28 июля.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО", которая вместе с Национальным природным парком "Бугский Гард" выступила организатором мероприятия.

"Мигийская Сечь-2019" - это фестиваль, который имеет целью почтить героев Украины со времен казачества до сегодняшних дней. Его цель - увеличение численности молодежи, которая готова к защите независимости и территориальной целостности Украины. А еще - сохранение истории и развитие объединений детско-юношеского и молодежного движения, содействие развитию образования, науки, культуры, популяризация здорового образа жизни", - рассказали организаторы.

Программа фестиваля весьма обширная: встречи с ветеранами АТО-ОСС, мастер-классы, ярмарка, спортивные тренировки, тренинги-лектории, встреча с писателями, козацкие забавы, экскурсии и тому подобное. Кульминацией станет рафтинг и рок-концерт.

Участники мероприятия будут жить в палатках и шатрах и смогут обрести навыки гончарства, вышивки, бисероплетения, познакомиться с петриковской росписью.

Запланирован показ фильмов и общение с историками на тему: "Юг Украины - козацкий край, земля наших предков". Желающие смогут заняться военно-тактической и домедицинской подготовкой, пообщаться с юристами относительно прав и обязанностей детей и молодежи и т.п.