ГСЧС потушили пожар на территории Нежинского жирокомбината

Новости Украины: Спасатели локализовали пожар на Нежинском жиркомбинате.

Сегодня, в четверг, 25 июля, в 18:10 в городе Нежин по ул. Прилуцкий, 2 на территории Нежинского жиркомбината возник пожар в складском здании с подсолнечной шелухой (около 17 т) на площади около 2 тыс. м кв.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.

"В 18.50 привлечен вертолет ГСЧС для пожаротушения. По состоянию на 18.55 к тушению привлечены 7 единиц техники и 30 человек. Из них от ГСЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

Уже в 19.00 пожар в складском помещении был локализован. Спасатели добавляют, что жертв и пострадавших нет.