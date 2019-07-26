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Власти Киева упростили оплату проезда в 100% муниципального транспорта

Власти Киева упростили оплату проезда в 100% муниципального транспорта
08:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда.

Весь муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда, сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

"За 98 дней до завершения опытной эксплуатации электронного билета 1326 единиц наземного транспорта КП "Киевпастранс", а это 100%, оборудованы устройствами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card. Кроме этого, адаптированы турникеты скоростного трамвая, городской электрички и Киевского метрополитена", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Давтян подчеркнул, что купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в более чем 300 Т-киосках во всем городу. Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно: - в личном кабинете киевлянина: https://my.kyivcity.gov.ua

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Киев, КГГА, Киевпастранс, Киевский метрополитен, Электронный билет, Оплата проезда.
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