Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе

Новости Украины: В Киеве в крестном ходе примут участие ориентировочно более 20 тыс. верующих.

В Киеве в крестном ходе по случаю 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси – Украины примут участие, как ожидается, более 20 тыс. верующих, правоохранители готовы обеспечить публичную безопасность.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, вопросы подготовки к мероприятиям обсуждались в пятницу на видеоселекторном совещании всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и при участии главы Нацполиции Сергея Князева.

Князев, в частности, указал, что в охране публичной безопасности, кроме Нацполиции, будут задействованы силы Национальной гвардии.

Его заместитель, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейские будут уделять особое внимание безопасности дорожного движения на автодорогах страны во время перемещения значительного количества верующих. По его словам, в целом к оказанию практической помощи при обеспечении общественной безопасности готовы и приданные силы других областей.

Как сообщается на сайте Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), утром в воскресенье, 28 июля, в соборе святой Софии Киевской состоится божественная литургия, затем – крестный ход, маршрут которого проходит от этого собора к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

28 июля во Владимирском патриаршем кафедральном соборе почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет возглавит праздничные богослужения и божественную литургию, после чего пройдет крестный ход вокруг этого собора.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) днем в субботу, 27 июля, проводит молебен на Владимирской горке, а потом – крестный ход к Киево-Печерской Лавре.