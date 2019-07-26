Воры в Киеве попались на краже кабеля правительственной связи

Новости Украины: Группа лиц нанесла ущерб инфраструктуре Киева в размере 20 тыс гривень.

Столичные оперативники задержали группу воров кабеля правительственной связи. Три человека этим нанесли ущерб на сумму 20000 гривень.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В ходе отработки Днепровского района города Киева оперативники столичной полиции заметили подозрительных мужчин и женщину, которые "крутились" во дворе дома на улице Сулеймана Стальского. Поэтому сотрудники правоохранительных органов решили проследить за ними", - говорится в сообщении.

Начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска столицы Виталий Отрудько уточнил, что мужчины открыли люк и остались ждать на улице, а женщина спустилась к техническому колодцу и вырезала кабель.

"Злоумышленница с помощью инструментов вырезала около восьмидесяти метров кабеля. После чего, мужчины перерезали указанный кабель на куски, и сложив все в сумку, все трое ринулись бежать с места преступления. Однако мы сразу задержали их и вызвали следственно-оперативную группу территориального управления полиции", - сообщил Отрудько.

По данным полиции, задержанные - это 24-летняя местная жительница и двое уроженцев другого государства, 1956 и 1976 года рождения, все трое ранее попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов за кражи и хранение наркотиков.

Уточняется, что эти лица нанесли ущерб на сумму 20000 грн.

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи изъяли у них похищенный кабель правительственной связи и орудия совершения преступления.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) УК. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность этих лиц к аналогичным преступлениям по Киеву.