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Суд взял под домашний арест экс-начальника полиции Одесчины

Суд взял под домашний арест экс-начальника полиции Одесчины
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Суд назначил круглосуточный домашний арест бывшему начальнику полиции в Одесской области Дмитрию Головину.

Суд отправил бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на прес-секретаря руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольгу Костолюб.

“Соответствующее решение приняла следственный судья Соломенского районного суда города Киева Виктория Жовноватюк по результатам рассмотрения ходатайства НАБУ и САП”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Головина возложили ряд обязанностей, в частности, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

По словам Костолюб, в САП недовольны таким решением и будут его обжаловать. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривень.

Напоминаем, экс-начальника Одесского главка Нацполиции Дмитрия Головина и его первого заместителя Константина Гейко подозревают в причастности к завладению и незаконной реализации крупной партии контрафактных сигарет стоимостью около 50 миллионов гривень в сговоре с двумя бизнесменами.

Расследование ведется по признакам ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Головину и Гейко грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Полиция, Суд, Одесчина, Нацполиция, Дмитрий Головин.
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