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Суббота, 27.07.2019
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
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ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт

ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В ОБСЕ заявили, что боевики начали наносить надпись "СЦКК" и на транспорт.

СММ ОБСЕ зафиксировала вблизи участка разведения сил в районе Станицы Луганской на оккупированной части Луганщины транспортное средство с надписью "СЦКК".

Об этом сообщается в опубликованном в пятницу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 25 июля.

"За пределами участка разведения камера СММ, установленная вблизи памятника князю Игорю (неподконтрольный правительству, 15 км к северо-востоку от Луганска), зафиксировала транспортное средство с надписью "СЦКК" на капоте и с обеих сторон. Зафиксировано, что транспортное средство перевозило свыше 50 предупредительных знаков о минной опасности", - говорится в отчете.

Также сообщается, что 25 июля команда СММ снова видела "по крайней меере 8 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между бывшей передовой позицией и блокпостом вооруженных формирований на участке разведения возле Станицы Луганской.

Напоминаем, Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан в сентябре 2014 года Украиной и РФ, которые назначили для совместного управления им по одному из представителей. В состав СЦКК вошли офицеры ВСУ и ВС Российской Федерации, которые были размещены в разных секторах Луганской и Донецкой областей.

В декабре 2017 года офицеры ВС РФ в одностороннем порядке вышли из СЦКК, после чего покинули Украину.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ 4 июля заявил, что появление мужчин в военной форме с повязками с надписями "СЦКК", зафиксированное ранее миссией ОБСЕ на неподконтрольной правительству территории возле Станицы Луганской, является грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.

Цымбалюк отметил, что РФ безосновательно вывела своих офицеров из этой двусторонней структуры - и сейчас никто, включая представителей незаконных вооруженных формирований, не имеет права заменять их.

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Россия, Транспорт, ОБСЕ, Боевики, РФ, Станица-Луганская, СЦКК.
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