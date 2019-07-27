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На Житомирщине обнаружили останки жертв большевиков (Фото)

На Житомирщине обнаружили останки жертв большевиков (Фото)
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Житомирщине нашли скелеты жертв большевиков.

В Житомирской области вблизи села Шумск поисковики обнаружили массовое захоронение гражданских лиц, которых убили около ста лет назад.

Об этом сообщает Громадское радио.

«Позвонили ребята, которые занимаются поиском монет, сказали, что наткнулись на кости. Мы оперативно приехали. То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколотые саблями, топорами. Там такие повреждения – кости перерублены пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек - около 120, наверное, детей. Дети разного возраста, начиная от младенцев и заканчивая 13-15-летними», - рассказал председатель Историко-патриотического объединения «Поиск» Александр Ловинюк.

По мнению ученых, массовое убийство гражданского населения связано с деятельностью продотрядов, которые помогали устанавливать советскую власть в Украине: жителей сел брали в заложники, чтобы заставить отдавали продовольствие.

Все погибшие - женщины, дети и мужчины преклонного возраста.

«Начальная версия, которую мы выдвинули, что это жертвы большевистского террора. Она подтвердилась и документально. Были найдены в архивах документы, докладные записки - писало местное «чека» в Киев по поводу бесчинства продотряда на территории села Великий Шумск. Датируются эти записки декабрем 1919-го – январем 1920 года. Большевики отбирали все, что люди заработали, поэтому, естественно, они брались за оружие. Женщины этого делать не могли, они оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь», - указывает Ловинюк.

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Поисковые работы продолжаются. Поисковики планируют перезахоронить погибших на кладбище в селе Сингуры, а на месте массового убийства установить дубовый крест.

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Жертвы, Захоронение, Останки, Житомирщина, Большевики, Шумск.
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