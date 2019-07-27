Мужчина пытался ввезти в Киев гранатомет

Новости Украины: На въезде в Киев патрульные нашли гранатомет в багажнике автомобиля.

На въезде в Киев со стороны одесской трассы патрульные полицейские при осмотре автомобиля обнаружили в багажнике предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет (РПГ).

"Сегодня, около 12:00 на одесском КП (въезд в Киев) патрульные остановили водителя автомобиль Skoda из-за технической неисправности его автомобиля. Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал, поэтому патрульные решили провести поверхностную проверку его транспортного средства… В багажнике автомобиля патрульные обнаружили предмет, похожий на РПГ", - сообщает патрульная полиция Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Мужчина не смог внятно объяснить, откуда он взял эту вещь, куда именно везет и что хотел с ней сделать.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и квалификации действий мужчины.