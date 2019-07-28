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На Житомирщине нашли тело мужчины со следами пыток

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На Житомирщине нашли тело мужчины со следами пыток
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины: На Житомирщине обнаружили труп убитого мужчины.

Вчера, 26 июля, в Малинском районе Житомирской области нашли тело мужчины, присыпанное песком.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, сигнал о том, что в лесу обнаружено тело мужчины, присыпанное песком, поступил в полицию от жителей Малинского района.

«На место происшествия выехали правоохранители, которые и начали расследование. Личность погибшего установлена», - отметили в полиции.

Как сообщил на своей странице в Facebook юрист, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, «погибший является человеком, который принимал участие в выборах на 64 избирательном округе».

«Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским, найден мертвым. Друзья, я ничего не хочу этим сказать, но мы обязательно должны проанализировать собирательный образ фигуранта. Он все время фигурирует там, где смерть и насилие», - отметил Портнов.

В свою очередь народный депутат Сергей Пашинский опровергает свою любую причастность к этому преступлению.

«Только что попалась на глаза публикация «известного» своей объективностью сайта «страна.UA», в которой меня привязывают к какому-то убийству якобы человека моего конкурента на выборах в Житомирской области» - написал он на своей странице в Facebook.

Пашинский отметил, что сообщал обо всех правонарушениях на выборах в окружную избирательную комиссию и территориальные органы Национальной полиции.

«По моим заявлениям действительно возбуждено два уголовных дела», - заявил он.

Главный свидетель подтвердил вину Пашинского в инциденте со стрельбой

«Я прошу руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства», - добавил Пашинский.

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Полиция, Сергей Пашинский, Андрей Портнов, Житомирщина.
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