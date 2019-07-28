ГСЧС доставала застрявшую в диване ногу мужчины

Новости Украины: Группа спасателей на Днепропетровщине освободила из плена мужчину с ограниченными возможностями.

Спасатели в Кривом Роге помогли мужчине с ограниченными физическими возможностями, который ногой застрял между диваном и быльцем от него. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

Так, сообщается, что 27 июля в 19:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что человек 1952 года, проживающий на улице Военный городок города Кривой Рог, нуждается в помощи.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что человек с ограниченными физическими возможностями ногой застрял между диваном и быльцем от него. С помощью шанцевого инструмента спинку дивана было разобрано и ногу мужчины освободили.

К спасательным работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления.