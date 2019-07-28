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Суперкубок Украины: порядок будут обеспечивать 1,2 тысячи правоохранителей

Суперкубок Украины: порядок будут обеспечивать 1,2 тысячи правоохранителей
16:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В связи с возможными провокациями во время футбольного матча за Суперкубок Украины в Одессе порядок будут обеспечивать 1,2тыс. правоохранителей.

Общественный порядок и безопасность во время поединка за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" в Одессе на стадионе "Черноморец" готовы обеспечить 1,2тыс. правоохранителей, сообщает МВД страны.

"Традиционно матч посетит большое количество любителей футбола, в том числе - фаны с разнополярными взглядами. Не исключено, что возможны провокации и нарушения порядка. В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации в городе", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

В информации отмечается, что для безопасности граждан на стадион и улицы города выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка.

Полиция Киева и Нацгвардия сегодня усиленно следят за верующими

Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

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Одесса, МВД, Суперкубок Украины, Нацполиция.
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