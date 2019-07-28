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День в ООС: Боевики один раз нарушили режим "тишины"

День в ООС: Боевики один раз нарушили режим "тишины"
20:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь.

Боевики незаконных вооруженных формирований с начала суток в воскресенье один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил обстреляв КПВВ "Марьинка", без потерь, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Об этом говорится в вечерней сводке на странице ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета. Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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