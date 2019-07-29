В Одессе полиция отыскала потерявшегося на пляже мальчика

Новости Украины: Полиция Одессы нашла мальчика, который потерялся на пляже.

Четырехлетний мальчик потерялся на пляже Одессы, когда мать с отцом отвлеклись на двух других детей.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции.

"Как только родители заметили отсутствие сына, сразу обратились за помощью к полицейским. Мальчика разыскали за 1,5 км от места, где отдыхала его семья", - отмечается в сообщении

Здорового и невредимого его вернули родителям.

Напоминаем, полиция Черновицкой области объявила в розыск мать 2-летнего мальчика, которого вчера нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов.