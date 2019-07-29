В Одессе полиция отыскала потерявшегося на пляже мальчика

Четырехлетний мальчик потерялся на пляже Одессы, когда мать с отцом отвлеклись на двух других детей.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции.
"Как только родители заметили отсутствие сына, сразу обратились за помощью к полицейским. Мальчика разыскали за 1,5 км от места, где отдыхала его семья", - отмечается в сообщении
Здорового и невредимого его вернули родителям.
Напоминаем, полиция Черновицкой области объявила в розыск мать 2-летнего мальчика, которого вчера нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов.