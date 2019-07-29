В Днепропетровской области полицейский получил телесные повреждения из-за драки

Новости Украины: Работник полиции получил травмы и сейчас находится в больнице из сотрясением головного мозга.

В городе Зелеонодольськ Днепропетровской области полицейский получил сотрясение мозга во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, в ночь с 27 на 28 июля, примерно в 2:00 патруль в составе трех полицейских выехал на сообщение о драке.

На месте происшествия один из участников драки нанес полицейскому телесные повреждения. Сейчас работник полиции находится в больнице с диагнозом: сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица, гематомы.

Данный факт квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Особа задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, мужчине, который до смерти избил товарища в Донецкой области, сообщено о подозрении