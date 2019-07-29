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Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен

Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначено Артема Васицького.

Приказом главы Нацполиции Украины Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

"Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - говорится в сообщении Нацполиции Украины на странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а от сотрудников ГБР объективного расследования.

Глуховеря готов давать показания по делу о превышении им должностных полномочий

По факту событий вокруг дорожного инцидента начато служебное расследование, которое находится под контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как заверили тогда в Нацполиции, о ходе проверки и ее результатах общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.

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Полиция, МВД, Нацполиция, Виталий Глуховеря, Арсена Аваков.
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