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Из-за дефицита угля Луганскую ТЭС перевели на газ

Из-за дефицита угля Луганскую ТЭС перевели на газ
16:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Луганская ТЭС из-за дефицита угля перешла на газ.

Луганская ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа, сообщил глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

"Сегодня в 09:00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали. Все находится под контролем, причин для беспокойства нет", - написал Комарницкий.

Как сообщалось, решение о переходе ЛуТЭС с угля на газ было принято 26 июля по результатам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

ЛуТЭС в ноябре 2018 года уже вынужденно переходила на сжигание газа из-за блокировки Россией поставки угля. Поставки на ТЭС осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

Связь Луганского энергоузла с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины в настоящее время осуществляется двумя линиями 110 кВ суммарной пропускной способностью 80 МВт, тогда как нужды региона составляют около 350 МВт. Таким образом, без работы ЛуТЭС регион не сможет в необходимой мере обеспечиваться электроэнергией.

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Луганская область, Луганская ТЭС, Виталий Комарницкий, ЛуТЭС.
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