Скачать
Вторник, 30.07.2019
ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью
ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью
Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН
Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН
"Деньги": Дембеле назвал главную причину переезда в Китай
"Деньги": Дембеле назвал главную причину переезда в Китай
Модники с детства: маленькие детки, которые понимает в стиле (Фото)
Модники с детства: маленькие детки, которые понимает в стиле (Фото)

В Житомире на взятке задержан начальник Гоструда области

В Житомире на взятке задержан начальник Гоструда области
05:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: 29 июля днем в Житомире был разоблачен чиновник, который требовал взятку.

В Житомире на получение первой половины взятки в размере $1 тыс. задержали начальника отдела Управления Государственного труда в Житомирской области, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщается, 29 июля днем в Житомире правоохранители разоблачили чиновника, который требовал и получил первую часть неправомерной выгоды в размере $1 тыс. от местного частного предпринимателя.

Также установлено, что чиновник требовал от предприятия за положительное решение вопроса по согласованию ежегодного плана развития горных работ неправомерную выгоду на сумму $2 тыс.

В настоящее время начальника отдела горного надзора отдела Управления Гоструда в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомир, Прокуратура, Взятка, Начальник Гоструда области, Задержан на взятке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
02 Нервозность и тревога: продукты, которые вызывают негативные эмоции
03 Горбатюк ответил на обвинения Луценко
04 Ученые назвали способ, который поможет выспаться
05 Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
У Зеленского знают, как бороться со &quot;зрадой&quot; и &quot;фейками&quot;
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного
Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь